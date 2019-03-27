2019-03-27T18:07:52+03:00
Общество

Каждый пятый автобус в Перми оказался неисправным

С линий пермских маршрутов пришлось снять сразу 67 транспортных средств
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Операция "Автобус" в действии. Фото: ГИБДД Перми.Операция "Автобус" в действии. Фото: ГИБДД Перми.
Изменить размер текста:

Под колесами пермских автобусов продолжают гибнуть пешеходы, в связи с этим сотрудники Госавтоинспекции решили провести проверку подвижного состава на пермских автобусных маршрутах.

- С начала года по вине водителей автобусов в краевом центре произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, при этом один человек погиб, 27 получили различные травмы, - обосновали необходимость такого рейда в пермской ГИБДД.

Операция «Автобус» проходила в Перми с 20 по 26 марта. Вместе со специалистами надзорной дорожной службы автоинспекторы останавливали автобусы и проверяли, все ли в них исправно. В итоге пришлось снять с маршрутов 67 автобусов из 359 проверенных. Получается, что практически каждый пятый автобус в Перми выходит на линию в неисправном состоянии либо с нарушениями правил перевозки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24