2019-03-27T14:55:55+03:00
Общество

В Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП

32-летний житель Чернушки проведет в колонии строгого режима 5 лет и 3 месяца
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в ноябре 2018 года на трассе Чернушка-Куеда. 32-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» пошел на обгон на 16 км дороги и допустил столкновение со встречной машиной. Один пассажир, который находился в «Богдане», скончался на месте происшествии, еще один получил телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней тяжести.

В ходе проверки выяснилось, что водитель «Богдана» был пьян и уже ранее судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Куединский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 3-х месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«БКС Брокер» - ведущий брокер, предоставляющий услуги уже 25 лет
Девятиклассниц, которые сбежали из детдома в Краснокамске, обнаружили полицейские в Перми
В Прикамье с 1 июня начнут вручать «Подарок новорожденному»
Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке
«Обновят главную сцену и зрительный зал». Завершить работы по ремонту ТЮЗа планируется к юбилею театра
В минувшее воскресенье весь мир отметил День борьбы с туберкулезом
В Перми одобрена смена зонирования территории Разгуляя
В гендерные праздники пермские мужчины оказались многословнее женщин
В Прикамье пьяный парень с топором ограбил кафе
В Прикамье судебные приставы забрали у бизнес-леди 2 шубы и 14 пальто
Владимир Путин вручил премию Президента дирижеру пермского театра
В Березниках накрыли подпольный цех по производству паленого алкоголя
Руководитель компании, чей автобус с 17 пассажирами перевернулся в Прикамье: «У нас такое ДТП происходит впервые»
Житель Березников, заявивший, что полицейский сломал ему ногу, заплатит 100-тысячный штраф
В Пермском крае осудили двух гаражных воров
«Вступили в преступный сговор». В Прикамье глава поселения со своими знакомыми организовали хищение бюджетных средств
25-летняя жительница Прикамья соблазнила 15-летнего подростка в День защитника Отечества
Со 2 мая авиакомпания UVTaero открывает прямой рейс из Перми в Калининград
«Женщина сопротивлялась и звала на помощь». В Краснокамске ищут грабителя, который чуть не убил сотрудницу микрофинансовой организации
На XIV Камском форуме обсудят работу с эскроу-счетами в Пермском крае
В работе администрации Перми нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей
В Перми суд отказал женщине в компенсации морального вреда из-за отмены рейса
Пермяки смогут обменять рабочий день на заботу о детях-сиротах в больницах
«Преследование нужно прекратить». В Перми может закрыться единственный пляж для инвалидов
В Пермь приедет Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Новым прокурором Перми стал Виталий Дымолазов
«Факты хищения не подтвердились». На Кунгурском машзаводе хотят возобновить производство
На трассе Пермь-Березники в двух авариях пострадали четыре человека