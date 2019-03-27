В Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-27T14:55:55+03:00

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Смертельная авария произошла в ноябре 2018 года на трассе Чернушка-Куеда. 32-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» пошел на обгон на 16 км дороги и допустил столкновение со встречной машиной. Один пассажир, который находился в «Богдане», скончался на месте происшествии, еще один получил телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней тяжести.

В ходе проверки выяснилось, что водитель «Богдана» был пьян и уже ранее судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Куединский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 3-х месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года

ИСТОЧНИК KP.RU