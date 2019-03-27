2019-03-27T14:23:27+03:00
Общество

«БКС Брокер» - ведущий брокер, предоставляющий услуги уже 25 лет

Клиентами «БКС Брокер» являются более 300 тысяч человек
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XXI век – время возможностей. Новые привлекательные перспективы открываются перед людьми, у которых есть накопления. Хранение денег в банке уже потеряло свою актуальность: сегодня существуют куда более привлекательные альтернативы, позволяющие приумножить свои капиталы. Например, торговля на фондовых рынках может принести бОльший доход. Глава направления индивидуальных инвестиционных счетов компании «БКС Брокер» Игорь Соболев говорит, что лишь в 2018 году фондовый рынок увеличился более, чем на 700 тысяч россиян.

С чего же стоит начать свое приключение в мире финансов? Конечно, с выбора надежного брокера, которому можно доверять. Как говорят эксперты, при выборе компании нужно учитывать репутацию и надежность. Одним из ведущих брокеров России является «БКС Брокер». Компания входит в группу БКС, история которой началась еще в 1995 году! Клиентами БКС, одного из крупнейших брокеров на Московской бирже, сегодня являются более 300 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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