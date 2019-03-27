Девятиклассниц, которые сбежали из детдома в Краснокамске, обнаружили полицейские в Перми

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-27T14:19:58+03:00

Их нашли на железнодорожном перроне в Орджоникидзевском районе

Изменить размер текста: A A

Вечером 23 марта две девятиклассницы сбежали из детского дома в Краснокамске. Их объявили в розыск.

Подруг обнаружили сотрудники Пермского линейного отдела полиции на транспорте на перроне станции «Молодежная» в Орджоникидзевском районе Перми.

Выяснилось, что девушки купили билеты на автобус и уехали к своим знакомым, которые живут в микрорайоне, расположенном в районе станции «Молодежная», сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте.

Школьниц сопроводили в отделение полиции на станции Левшино. Там сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с девятиклассницами профилактическую беседу. А затем вернули в детский дом.

Ранее мы писали, что пермяки смогут обменять рабочий день на заботу о детях-сиротах в больницах. Фонд чудес «Дедморозим» принимает участие во Всероссийской акции «День заботы за день работы».

ИСТОЧНИК KP.RU