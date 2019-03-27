Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-27T13:52:43+03:00

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Все больше жителей Пермского края обращаются в Сбербанк для оформления потребительского кредита. За 2018 год количество новых договоров выросло на 39,3%, а новые выдачи – на 54%. Это связано с привлекательными условиями, а также с высоким уровнем сервиса.

Напоминаем, что с 1 марта т.г. Сбербанк напоминает о сниженных ставках по «Потребительскому кредиту без обеспечения». Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%. Ставки снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. Кредит без обеспечения в Сбербанке могут оформить клиенты до 70-летнего возраста (на момент окончания срока кредитования).

Кроме того, в марте Сбербанк также запустил продукт «Потребительский кредит под поручительство». Банк расширил возрастные границы потенциальных заемщиков. Теперь кредиты с обеспечением доступны клиентам до 80 лет (на момент окончания срока кредитования). Нижняя возрастная граница клиентов - от 18 лет. Теперь еще больше клиентов смогут позволить себе кредит и реализовать свои планы с меньшей платежной нагрузкой.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подать заявку на потребительский кредит в рамках акции можно до 29 апреля 2019 года включительно.

Процесс оформления заявки на потребительский кредит упрощен. Теперь необязательно приходить в отделение банка. Заявку можно подать через сайт Сбербанка или приложение «Сбербанк Онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU