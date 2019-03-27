2019-03-27T13:39:18+03:00
Общество

«Обновят главную сцену и зрительный зал». Завершить работы по ремонту ТЮЗа планируется к юбилею театра

Труппа на время ремонтных работ уедет на гастроли
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермский ТЮЗ готовится встретить свой 55-летний юбилей. К дню рождения театр предстанет перед зрителям в обновленном виде. В середине мая начнутся ремонтные работы, которые продлятся до 4 декабря – дня рождения театра.

Планируется, что за лето и осень будут отремонтированы главная сцена и зрительный зал. В частности, будут заменены поворотный круг и планшет сцены, люстры и бра, кресла, настил галерей и др.

- Театр является архитектурным памятником, объектом культурного наследия регионального значения., - отмечает директор театра Артем Агеев. - Он строился совсем не как помещение для театра, а как дом для жизни. В 1959 году его адаптировали для драматического театра. И с 1987 года здание стало использоваться как театр юного зрителя.

Ремонт будет проводиться при поддержке городского и краевого бюджетов. На период проведения работ театр будет гастролировать по Пермскому краю и другим регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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