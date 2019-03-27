2019-03-27T13:39:07+03:00
Общество

В минувшее воскресенье весь мир отметил День борьбы с туберкулезом

Крайне важно вовремя проводить диагностику
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--Фото: Алексей ФОКИН
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24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения объявлено Всемирным днем борьбы против туберкулеза с 1993 года, когда эта болезнь была признана глобальной проблемой. Именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, названного "палочкой Коха".

Симптомы туберкулеза - это боли в груди, кашель, продолжающийся более двух недель, одышка. Также на возможное заболевание могут указывать снижение веса и аппетита, утомляемость, ночная потливость, повышение температуры. При появлении всех этих признаков важно вовремя обратиться к врачу.

Крайне важно вовремя проводить диагностику. Детям до 7 лет надо ставить пробу Манту, а с 8 до 17 лет делают Диаскинтест, который пришёл на смену туберкулину. Для взрослого человека обязательной ежегодной процедурой должна быть флюорография. Ну и, конечно, важнейшие факторы в борьбе с туберкулезом - это соблюдение правил общественной и личной гигиены, здоровый образ жизни, отказ от курения, употребления алкоголя и наркотиков. Ведь чем внимательнее каждый из нас будет относиться к своему здоровью, тем крепче будет коллективный иммунитет.

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» совместно с ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» и кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 24 марта в Парке им. Горького провели «День Ромашки» - праздник, направленный на профилактику туберкулеза. Гости мероприятия бесплатно проверили свое здоровье в мобильном центре здоровья, посетив который, можно узнали артериальное давление, уровень сахара и холестерина и получили краткую консультацию терапевта по результатам скрининга. Также все желающие прошли флюорографию в передвижном кабинете и задали интересующие вопросы ведущим специалистам региона по фтизиатрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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