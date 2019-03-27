2019-03-27T13:12:05+03:00
Общество

В Перми одобрена смена зонирования территории Разгуляя

Проект направлен на рассмотрение в Пермскую городскую думу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке одобрили смену зонирования двух участков в микрорайоне Разгуляй.

Для территории имени Шпагина допустимая предельная высота зданий и сооружений составляет 40 метров. На земельном участке сквера им. Татищева предусмотрена зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1). Высотность застройки увеличена до 50 метров. Но поскольку нижняя отметка участка уходит вниз на месте склона на 20 метров относительно сквера, то максимальная высота объектов культуры на территории может быть не больше 30 метров.

В адрес комиссии по землепользованию и застройке города Перми поступили 40 обращений от общественности с просьбой сохранить сквер. На слушаниях заместитель министра строительства Пермского края Евгений Бондарчук пояснил, что сквер им. Татищева будет сохранен, а градостроительная концепция формирования культурно-рекреационного пространства в долине реки Егошихи будет рассмотрена на градсовете.

Концепция преобразования территории предполагает сохранение целостности сквера – на этом настаивают краевые и городские власти, поскольку сквер им. Татищева имеет общегородскую ценность.

Напомним, что публичные слушания по проекту состоялись 19 февраля. На обсуждение пришли свыше 70 человек. От участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.

Проект направлен на рассмотрение в Пермскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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