В гендерные праздники пермские мужчины оказались многословнее женщин

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-27T12:35:43+03:00

Мобильный оператор Tele2 сравнил итоги пользовательской активности пермских абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день Tele2 зафиксировала наиболее высокую активность абонентов в части использования голосового трафика

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Пермского края 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество голосовых вызовов в Международный женский день на 13% превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. При этом длительность всех входящих вызовов у женщин в их праздник в 2,5 раза больше разговоров 23 февраля.

Высокую активность Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество смс-сообщений и объем data-трафика в Международный женский день примерно равно аналогичным показателям, зафиксированным оператором в День защитника Отечества.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети 23 февраля и 8 марта. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из гендерных праздников. По статистике, количество таких девайсов у мужчин в День защитника Отечества и у женщин 8 Марта выросло примерно одинаково, качестве подарка клиенты выбирали смартфоны брендов: Samsung, Huawei, Nokia, Fly, Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU