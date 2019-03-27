2019-03-27T12:14:52+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный парень с топором ограбил кафе

Перепуганная сотрудница передала деньги вымогателю
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Каждый день поступают сооружения о разбойных нападениях. И даже известия о том, что все эти преступления раскрываются, не останавливают любителей легкой наживы. Вслед за разбойными нападениями в Перми и Краснокамска произошло вооруженное нападение на кафе в Горнозаводске.

20-летний молодой человек в пьяном состоянии взял топор и пошел грабить местное кафе. Он пришел в заведение и стал угрожать сотруднице кафе. Испуганная женщина передала налетчику выручку. С похищенными деньгами пьяный грабитель скрылся.

Но гулял он на свободе не долго. Женщина позвонила в полицию и стражи порядка в кратчайшие нашли и задержали молодого человека. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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