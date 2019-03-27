В Прикамье судебные приставы забрали у бизнес-леди 2 шубы и 14 пальто

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-27T12:01:12+03:00

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Жительница Добрянки задолжала по коммунальным платежам более 180 тысяч рублей. Платить за коммуналку она не желала, долг самостоятельно не погашала. В службе судебных приставов выяснили, что она занимается реализацией верхней одежды.

Инспекторы приехали в магазин и арестовали товар должницы: две шубы из лисы и 14 пальто. Предварительная стоимость верхней одежды составила 165 тысяч рублей. Все изделия изъяты из продажи и переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Если должница не станет погашать долги, шубы и пальто будут реализованы в принудительном порядке, сообщили в службе судебных приставов.

Тем временем, в Березниках накрыли подпольный цех по производству паленого алкоголя. Он располагался в заброшенном здании по Чургановскому шоссе. В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли свыше 36 тысяч литров немаркированной и свыше 5 тысяч литров маркированной алкогольной продукции на сумму не менее 5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU