Владимир Путин вручил премию Президента дирижеру пермского театра

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-27T11:59:47+03:00

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26 марта в Кремле Владимир Путин вручил молодым деятелям культуры премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год. Одну из наград получил дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин.

- Преданность своему делу отличает и Валентина Тихоновича Урюпина, - приводит слова президента официальный сайт Кремля. - Он встал за дирижерский пульт в 21 год. Это редкий случай для этой профессии. Как приглашенный дирижер выступал со многими, в том числе известными коллективами. И несмотря на молодость, Валентин Урюпин еще и выдающийся кларнетист мирового уровня. Он продолжает радовать поклонников, выступая с сольными концертами.

Сегодня в Пермском театре оперы и балета в честь Международного дня театра состоится гала-концерт солистов. В программе — популярные и малоизвестные арии, дуэты и фрагменты опер русской и зарубежной классики. За дирижерский пульт в этот вечер встанет, в том числе и Валентин Урюпин.

ИСТОЧНИК KP.RU