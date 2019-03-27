Владимир Путин вручил премию Президента дирижеру пермского театра
26 марта в Кремле Владимир Путин вручил молодым деятелям культуры премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год. Одну из наград получил дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин.
- Преданность своему делу отличает и Валентина Тихоновича Урюпина, - приводит слова президента официальный сайт Кремля. - Он встал за дирижерский пульт в 21 год. Это редкий случай для этой профессии. Как приглашенный дирижер выступал со многими, в том числе известными коллективами. И несмотря на молодость, Валентин Урюпин еще и выдающийся кларнетист мирового уровня. Он продолжает радовать поклонников, выступая с сольными концертами.
Сегодня в Пермском театре оперы и балета в честь Международного дня театра состоится гала-концерт солистов. В программе — популярные и малоизвестные арии, дуэты и фрагменты опер русской и зарубежной классики. За дирижерский пульт в этот вечер встанет, в том числе и Валентин Урюпин.
ИСТОЧНИК KP.RU