2019-03-27T10:58:44+03:00
Происшествия

Руководитель компании, чей автобус с 17 пассажирами перевернулся в Прикамье: «У нас такое ДТП происходит впервые»

Все пассажиры автобуса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей
Елена КОНОВА
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Скриншот видео https://www.instagram.com/chp_59/Скриншот видео https://www.instagram.com/chp_59/
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Утром 27 марта в Осинском районе произошла авария - на трассе Кукуштан-Чайковский перевернулся автобус, следовавший по маршруту Пермь-Чайковский.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. - В автобусе находились 17 человек. Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции.

Также в соцсетях появилось видео, где видно, как люди выбираются из перевернутого автобуса.

Как нам стало известно, автобус принадлежит компании «Пермские автобусные линии». Нам удалось связаться с ее руководителем Олегом Сасуновым.

- Я в этом бизнесе с 2000 года, но такое происшествие у нас случается впервые, - сказал нам руководитель компании Олег Сасунов. - Я думаю, что авария произошла из-за скользкой дороги. В данный момент на место выехали сотрудники компании, в том числе и штатный механик. Уточню, что все пассажиры в автобусе застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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