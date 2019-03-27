Житель Березников, заявивший, что полицейский сломал ему ногу, заплатит 100-тысячный штраф

СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-27T10:43:14+03:00

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В апреле 2018 года 51-летний житель Березников пришел в следственное управление по Чердынскому району и написал донос на полицейского. Он сообщил, что в марте сотрудник полиции якобы сломал ему ногу, прищемив ее дверью служебного автомобиля.

- Следователи предупредили мужчине о даче ложных показаний, но он от своих слов не отказывался, - сообщили в краевом следственном комитете. - Тем самым обвинил полицейского в тяжком преступлении, а именно в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина лжет. Против него было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. На днях состоялся суд. Мужчина должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Прикамье глава поселения со своими знакомыми организовали хищение бюджетных средств. Но отделались только штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU