В Пермском крае осудили двух гаражных воров

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-27T10:28:55+03:00

Они взламывали замки и проникали в гаражи, откуда похищали технику, инструменты, другие вещи

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В полицию Кизела летом прошлого года поступали сообщения о кражах из гаражей. Среди похищенного - автомобиль «Шевроле Нива», мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», электроинструменты и другие вещи.

Было понятно, что эти преступления совершили одни и те же лица. И в результате оперативных действий гаражные воры были задержаны. Ими оказались не работающий 40-летний житель города и ранее судимый 26-летний мужчина.

- Они проникали в помещения путем взлома входных дверей и похищали имущество, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Общий ущерб, причиненный действиями воров, составил 475 710 рублей.

Суд приговорил 40-летнего мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельнику суд назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они должны возместить материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU