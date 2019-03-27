2019-03-27T09:00:08+03:00
Происшествия

«Вступили в преступный сговор». В Прикамье глава поселения со своими знакомыми организовали хищение бюджетных средств

Но отделались только штрафами
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Глава Ныробского поселения и контрактный управляющий администрации вступили в преступный сговор на хищение бюджетных денежных средств, сообщили в краевом следственном комитете.

По предварительной договоренности глава поселения заключила с индивидуальным предпринимателем фиктивный муниципальный контракт на оказание транспортных услуг на 18 тысяч рублей. Бюджетные средства предприниматель должен был передать контрактному управляющему администрации поселения, что он и сделал.

Однако преступный сговор был раскрыт. Соучастники преступления предстали перед судом. Приговором суда бывшей главе администрации назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю – 120 тысяч рублей и контрактному управляющему – 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Тем временем, пермских чиновников и дорожников наказали за некачественную уборку снега. Сотрудники районных администраций получили замечания и выговоры

ИСТОЧНИК KP.RU

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