25-летняя жительница Прикамья соблазнила 15-летнего подростка в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-27T08:46:51+03:00

Кроме того, она обворовала водителя, который согласился ее подвезти

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25-летняя жительница Горнозаводска признана виновной в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и краже.

Следователи установили, что взрослая женщина вечером 23 февраля 2017 года занялась сексом с 15-летним юношей. При этом, она точно знала, что он еще является несовершеннолетним.

3 марта 2018 года вечером она обокрала водителя, который согласился ее подвезти. Из салона автомобиля она похитила кошелек, в котором находились 2750 рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Перми 24 марта возле торгового центра «Новая Столица» на улице Мира произошла массовая драка подростков. Очевидцы утверждают, что конфликт произошел из-за девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU