Со 2 мая авиакомпания UVTaero открывает прямой рейс из Перми в Калининград

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-27T08:35:13+03:00

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Пресс-служба международного аэропорта «Пермь» сообщает, что поступили в продажу билеты в Калининград. Со 2 мая авиакомпания UVTaero начинает выполнять прямой рейс Пермь - Калининград. Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться на 50-ти местных воздушных судах CRJ-200. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билетов от 5 730 руб. в одну сторону.

Отметим, что по понедельникам вылет из «Большое Савино» в «Храброво» намечен на 20:10. В обратном направлении в 21:50. По четвергам вылет из Перми в Калининград самолет вылетает в 18:20, а обратно в 21:25. время отправления местное в каждом направлении.

Напомним, что с 31 марта аэропорт «Большое Савино» переходит на летнее расписание. В международной чартерной программе сезона запланированы прямые перелеты в Анталию и Аланию (Турция), Бургас (Болгария), Энфиду и Монастир (Тунис), Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Полеты будут выполнять авиакомпании «Red Wings», «Nordwind Airlines», «Royle Flight», «Икар» и «Azur Air».

ИСТОЧНИК KP.RU