2019-03-27T08:00:21+03:00
Происшествия

«Женщина сопротивлялась и звала на помощь». В Краснокамске ищут грабителя, который чуть не убил сотрудницу микрофинансовой организации

Мужчину испугали свидетели и он скрылся
Константин КЯКИНЕН
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В Краснокамске 25 марта около 17 часов молодой человек ворвался в офис микрофинансовой организации по Комсомольскому проспекту. Он достал нож и потребовал выдать ему деньги. Однако сотрудница микрозайма отказалась выполнять требования налетчика. Тогда он подбежал к ней и стал наносить удары ножом. Женщина закричала, ее услышали молодые люди, которые проходили мимо павильона. Они заглянули внутрь и спугнули налетчика. Он пригрозил им ножом и сбежал.

Женщина вышла на улицу и позвала на помощь. Прохожие вызвали ей «скорую помощь».

Приметы налетчика: мужчина на вид 35-40 лет, рост 175-180см, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие русые, имеется на лице щетина.

Был одет в черную куртку с капюшоном до пояса, с обеих сторон нагрудные карманы с молнией, синие джинсы, черные ботинки, красную бейсболку.

Особая примета: на левой руке на фаланге среднего пальца с внешней стороны имеется татуировка

Всем, кто располагает информацией о нападавшем, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

В полиции сообщили, что ведется работа по установлению личности нападавшего, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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