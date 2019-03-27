«Женщина сопротивлялась и звала на помощь». В Краснокамске ищут грабителя, который чуть не убил сотрудницу микрофинансовой организации
В Краснокамске 25 марта около 17 часов молодой человек ворвался в офис микрофинансовой организации по Комсомольскому проспекту. Он достал нож и потребовал выдать ему деньги. Однако сотрудница микрозайма отказалась выполнять требования налетчика. Тогда он подбежал к ней и стал наносить удары ножом. Женщина закричала, ее услышали молодые люди, которые проходили мимо павильона. Они заглянули внутрь и спугнули налетчика. Он пригрозил им ножом и сбежал.
Женщина вышла на улицу и позвала на помощь. Прохожие вызвали ей «скорую помощь».
Приметы налетчика: мужчина на вид 35-40 лет, рост 175-180см, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие русые, имеется на лице щетина.
Был одет в черную куртку с капюшоном до пояса, с обеих сторон нагрудные карманы с молнией, синие джинсы, черные ботинки, красную бейсболку.
Особая примета: на левой руке на фаланге среднего пальца с внешней стороны имеется татуировка
Всем, кто располагает информацией о нападавшем, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).
В полиции сообщили, что ведется работа по установлению личности нападавшего, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU