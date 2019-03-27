2019-03-27T07:38:31+03:00
Общество

На XIV Камском форуме обсудят работу с эскроу-счетами в Пермском крае

Одна из областей использования эскроу-счета - продажа и покупка объектов недвижимости
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Эскроу-счет – это специальный условный счет, на котором фиксируются данные об имуществе, документах или денежных средствах.

Одна из областей использования эскроу-счета - продажа и покупка объектов недвижимости.

Именно обзору практики работы с эскроу-счетами на территории Пермского края будет посвящено выступление представителя Пермского отделения ПАО "Сбербанк" на пленарном заседании Камского форума.

Сбербанк стал первым в России банком, который провел сделку проектного финансирования с использованием счетов эксроу.

Крупнейший банк страны заинтересован в развитии Пермского края; компания поддерживает создание комфортной городской среды и финансирует важные инфраструктурные проекты региона. Участвует банк и в развитии рынка недвижимости: кредитует строительные организации и выдает ипотеку жителям региона.

Чтобы прослушать доклады спикеров, необходимо пройти короткую регистрацию на сайте Камского форума: http://kamaforum.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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