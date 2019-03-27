В работе администрации Перми нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-27T07:26:21+03:00

В мэрии говорят, что 70% нарушений были уже устранены к началу 2019 года

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Председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева на вчерашнем заседании городской думы представила отчет, по которому в работе администрации города нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей. По материалам палаты в 2018 году было возбуждено 17 административных дел, по которым уже взыскана 121 тысяча рублей. Батуева также отметила, что ни одна проверка в администрации города не обходится без нарушений.

В мэрии Перми сообщили, что 70% нарушений были устранены уже к началу 2019 года.

- В 2018 году по сравнению с прошлым годом сумма выявленных контрольным органом недостатков и замечаний снизилась в три раза, - подчеркнула заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина. - И здесь необходимо отметить значительное сокращение объема замечаний при формировании проекта бюджета, что характеризует качество подготовленного документа.

Она также добавила, что все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. Администрацией разработаны дорожные карты устранения нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU