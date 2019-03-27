В Перми суд отказал женщине в компенсации морального вреда из-за отмены рейса

СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-27T07:07:38+03:00

Деньги за билеты в Италию ей были возвращены

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Жительница Перми купила авиабилеты через интернет-сервис AVIAKASSA.COM для себя и свой дочери на рейс Домодедово – Мирамар и обратно. Она заплатила стоимость билетов в размере 39 820 рублей.

После оплаты билетов женщина забронировала отель в Италии, два билета на рейс из Перми в Москву и обратно, оплатила сбор за оформление шенгенской визы.

27 июня прошлого года она получила потребителю по электронной почте письмо, где говорилось, что самолет вылетит не из Домодедово, а из Шереметьево – Мирамар. Но женщина уже не могла добраться до аэропорта Шереметьево.

Затем пермячке сообщили, что принято решение о сокращении чартерной программы. Женщина направила претензию с требованием выплатить деньги за билеты, а также понесенные убытки.

В исковом заявлении истец просила взыскать убытки за авиабилеты в сумме 39 820 рублей, убытки за бронирование отеля в размере 52 тысяч рублей, около 17 тысяч рублей за бронирование билетов из Перми в Москву и обратно, убытки за оформление визы, страховки и консульского сбора, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей

В судебном заседании было установлено, что пермячке вернули деньги за авиабилеты, в связи с чем, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению, сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU