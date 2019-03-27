Пермяки смогут обменять рабочий день на заботу о детях-сиротах в больницах

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-27T06:38:25+03:00

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11 апреля фонд чудес «Дедморозим» предлагает пермякам принять участие в четвертой всероссийской акции «День заботы за день работы». В акции участвуют 7 регионов, в которых проблема обеспечения детей-сирот нянями стоит особенно остро: Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь. Люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах в больницах. Все собранные средства пойдут на оплату труда нянь. Организатор акции — детский благотворительный фонд «Солнечный город» (Новосибирск), именно он будет аккумулировать все собранные средства, а затем распределять их среди фондов-участников, среди которых и «Дедморозим».

Час работы няни в среднем обходится в 180 рублей. На сайте акции деньзаботы.рф есть специальный калькулятор, на котором можно рассчитать стоимость своей работы в час и решить, сколько часов или дней вы готовы обменять на помощь детям.

- Только благодаря поддержке неравнодушных людей дети не остаются в больницах одни, — рассказывает координатор проекта «Больничные мамы» фонда «Дедморозим» Елена Тиунова. — Если ребенок оказался в клинике один, больничная мама появляется у малыша в тот же день и будет с ним рядом днем и ночью до его выписки.

В 2018 году за один день акции «День заботы за день работы» удалось собрать 3,3 миллиона рублей, и этого хватило на оплату 23,5 тысяч часов работы профессиональных нянь в больницах 5 регионов России.

В Прикамье существует проект «Больничные мамы» фонда «Дедморозим», который поддерживает детей-сирот в больницах. Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей больничные мамы обеспечивают заботой около 200 детей ежегодно. В 2018 году только на оплату нянь в больницах потрачено 3,9 млн рублей — это десятки тысяч часов заботы.

Её идея в том, что люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU