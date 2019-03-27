«Преследование нужно прекратить». В Перми может закрыться единственный пляж для инвалидов

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-27T06:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

25 марта в суде Дзержинского района Перми состоялось заседание, на котором рассматривалось дело Андрея Дерюшева. В ходе заседания установлено, что при организации пляжа для инвалидов на реке Мулянка было нарушено экологическое законодательство – полив цветников водой из реки, а также разовый въезд на территорию пляжа автомобиля для подвоза оборудования. Андрея Дерюшева приговорили к штрафу в 180 тысяч рублей.

Омбудсмен Павел Миков считает несправедливым административное преследование Андрея Дерюшева

- Сложность ситуации для руководителя пляжа для инвалидов в том, что деньги по целевому назначению на организацию пляжа потрачены и 180 тысяч рублей штрафа просто парализуют работу организации и всего проекта, - считает Павел Миков. - А, по моему мнению, эта организация, несомненно, нуждается в государственной поддержке – такие проекты по России единичны. Наличие задолженности не позволит ей претендовать на получение грантов на реализацию действующих и новых социальных проектов.

Уполномоченный по делам человека напомнил надзорным органам Пермского края о том, что санкции для некоммерческих организаций не должны ставить под угрозу возможность дальнейшего осуществления их деятельности. Особенно это касается таких социальных проектов, как организация пляжа для инвалидов.

Напомним, что в Перми открылся первый в Пермском крае пляж для инвалидов-опорников открылся 25 июня 2018. Инициатива принадлежала Андрею Дерюшеву, которому удалось оборудовать зону отдыха «Чистый бережок» для горожан и пляж на берегу реки Мулянки. В 2018 году на средства президентских грантов была приобретена специальная коляска, благодаря которой есть возможность подарить людям с ограниченными возможностями летние радости.

ИСТОЧНИК KP.RU