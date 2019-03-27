В Пермь приедет Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-27T06:42:22+03:00

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Во второй раз в Перми пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию. 27 марта в СК им. Сухарева стартует турнир на призы Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. На соревнованиях легендарная наставница будет присутствовать лично.

Участие в турнире примут воспитанники Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Тамары Москвиной, Евгения Плющенко, Николая Морозова и других известных тренеров. Более 200 спортсменов разыграют награды в одиночном, парном и синхронном катании.

Торжественная церемония открытия состоится 27 марта в 19 часов в ледовом манеже СК им. Сухарева.

Напомним, что недавно в Пермь приезжал Алексей Тарасов – внук прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова – отца Татьяны Тарасовой. В нашем городе проходил турнир по хоккею «Золотая шайба». Целую неделю жаркие баталии проходили на трех площадках Перми и одной в Краснокамске. В финале команда Полюс из Приморского края обыграла сверстников из «Кристалла» Сахалинской области и завоевала переходящий Кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU