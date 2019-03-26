2019-03-26T14:20:38+03:00
Происшествия

На трассе Пермь Березники в двух авариях пострадали четыре человека

Все дело в скользкой дороге
Константин КЯКИНЕН
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фото: Скорая помощь Березники/ https://vk.com/public128580260фото: Скорая помощь Березники/ https://vk.com/public128580260
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Первая авария произошла сегодня около 7 утра на 149 км трассы Пермь-Березники у деревни Романово. В сторону Перми двигался автомобиль «Форд» под управлением 25-летнего водителя. По предварительной информации, он не учел погодные условия, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Автомобиль отбросило на полосу встречного движения на грузовик ГАЗ, который ехал в противоположном направлении. После столкновения с грузовиком иномарка врезалась в автомобиль «Пежо». В результате пострадали водитель и пассажиры «Форда». Два человека отправлены в стационар, двое отказались.

Через несколько минут на этом участке дороги столкнулись «Газель» и фура. Одна машина стала притормаживать, увидев аварию и в нее врезалась другая.

Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными за рулем. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий – пойдет сильный мокрый снег, возможен гололед. Водителям следует держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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