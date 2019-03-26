В Прикамье безбилетников предлагают штрафовать на 1000 рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-26T14:45:43+03:00

Проект закона был отправлен на рассмотрение в Заксобрание региона по инициативе губернатора Прикамья

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В Законодательное Собрание Пермского края по инициативе губернатора края Максима Решетникова внесен проект закона о транспортной ответственности. Краевые власти предлагают увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд и за провоз багажа без оплаты в городском пассажирском транспорте одной тысячи рублей.

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность в виде штрафов за отсутствие карты маршрута регулярных перевозок при осуществлении пассажирских перевозок. За это нарушение водителю выпишут штраф от трёх до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Проект закона предусматривает административную ответственность для должностных и юридических лиц за нарушение правил перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств. Штраф для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU