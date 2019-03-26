2019-03-26T13:24:20+03:00
Общество

Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке

Поделиться:
Изменить размер текста:

Все больше жителей Пермского края обращаются в Сбербанк для оформления потребительского кредита. За 2018 год количество новых договоров выросло на 39,3%, а новые выдачи – на 54%. Это связано с привлекательными условиями, а также с высоким уровнем сервиса.

Напоминаем, что с 1 марта т.г. Сбербанк напоминает о сниженных ставках по «Потребительскому кредиту без обеспечения». Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%. Ставки снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. Кредит без обеспечения в Сбербанке могут оформить клиенты до 70-летнего возраста (на момент окончания срока кредитования).

Кроме того, в марте Сбербанк также запустил продукт «Потребительский кредит под поручительство». Банк расширил возрастные границы потенциальных заемщиков. Теперь кредиты с обеспечением доступны клиентам до 80 лет (на момент окончания срока кредитования). Нижняя возрастная граница клиентов - от 18 лет. Теперь еще больше клиентов смогут позволить себе кредит и реализовать свои планы с меньшей платежной нагрузкой.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подать заявку на потребительский кредит в рамках акции можно до 29 апреля 2019 года включительно.

Процесс оформления заявки на потребительский кредит упрощен. Теперь необязательно приходить в отделение банка. Заявку можно подать через сайт Сбербанка или приложение «Сбербанк Онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Пермь Березники в двух авариях пострадали четыре человека
В Прикамье безбилетников предлагают штрафовать на 1000 рублей
В Перми недвижимость теперь можно купить с помощью аккредитива
Эпидемия гриппа в Прикамье закончилась
«Грибы на миллион». В Прикамье осудили предпринимателя за мошенничество
В Перми в эту субботу пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
Пермские музыкальные школы получили 12 новых пианино
Прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу
В Перми произошло лобовое столкновение УАЗа с Mitsubishi Pajero
В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин
АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис
В Перми Анатолий Путин будет заниматься внедрением новой транспортной модели
В Прикамье РЖД заплатит компенсации дочери и внуку погибшей под колесами поезда пенсионерки
Судебные приставы опечатали рентгеновский кабинет в больнице Прикамья
«Новый зрительный зал и фойе». В пермском Театре-Театре произойдут изменения
В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья
«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой
За плохую уборку снега в Перми возбудили 75 дел
Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала Заслуженной артисткой РФ
В Пермь приедет чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд