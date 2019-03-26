В Перми недвижимость теперь можно купить с помощью аккредитива

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-26T13:38:43+03:00

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Раньше расчет покупателя с продавцом через банковскую ячейку. При закладке денег в ячейку присутствовали обе стороны - продавец и покупатель. Деньги пересчитываются и упаковываются в специальный пакет – секьюрпак, на котором ставят свою подпись обе стороны.

Теперь появился более надежный и безопасный способ - аккредитив на покупку недвижимости. Подобный инструмент предлагает АКБ «ФОРА БАНК» (АО) в Перми. Банк гарантирует, что сделка пройдет в полном соответствии с условиями договора, а безналичная форма расчетов исключает риски при работе с наличными деньгами. При этом нет необходимости в проверке и пересчете наличных денежных средств. А продавец может получить деньги в любом офисе, вне зависимости от места заключения договора на аккредитив.

Оформление аккредитива в «Фора Банке» абсолютно бесплатно. И это еще один плюс данного инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU