Эпидемия гриппа в Прикамье закончилась

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-26T12:47:15+03:00

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За прошедшую неделю с 18 по 24 марта в Прикамье зафиксировано заметное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меньше стали болеть на 21%. Причем во всех возрастных группах.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17,4%. Поэтому главный санитарный врач по Пермскому краю 25 марта предложил отменить дополнительные противоэпидемические мероприятия на территории региона.

Тем не менее, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют избегать мест массового скопления людей, носить медицинскую маску, защищающую нос и рот, и своевременно ее менять, а также тщательно мыть руки с мылом.

Ранее мы писали, что в Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность. В городе фиксируется естественная убыль населения. Так, в 2018 году родились 12 080 человек, в т о время как умерли 12 430. Убыль населения составила 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU