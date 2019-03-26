2019-03-26T12:47:15+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в Прикамье закончилась

Все противоэпидемические мероприятия отменены
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю с 18 по 24 марта в Прикамье зафиксировано заметное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меньше стали болеть на 21%. Причем во всех возрастных группах.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17,4%. Поэтому главный санитарный врач по Пермскому краю 25 марта предложил отменить дополнительные противоэпидемические мероприятия на территории региона.

Тем не менее, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют избегать мест массового скопления людей, носить медицинскую маску, защищающую нос и рот, и своевременно ее менять, а также тщательно мыть руки с мылом.

Ранее мы писали, что в Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность. В городе фиксируется естественная убыль населения. Так, в 2018 году родились 12 080 человек, в т о время как умерли 12 430. Убыль населения составила 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Пермь Березники в двух авариях пострадали четыре человека
В Прикамье безбилетников предлагают штрафовать на 1000 рублей
Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке
В Перми недвижимость теперь можно купить с помощью аккредитива
«Грибы на миллион». В Прикамье осудили предпринимателя за мошенничество
В Перми в эту субботу пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
Пермские музыкальные школы получили 12 новых пианино
Прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу
В Перми произошло лобовое столкновение УАЗа с Mitsubishi Pajero
В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин
АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис
В Перми Анатолий Путин будет заниматься внедрением новой транспортной модели
В Прикамье РЖД заплатит компенсации дочери и внуку погибшей под колесами поезда пенсионерки
Судебные приставы опечатали рентгеновский кабинет в больнице Прикамья
«Новый зрительный зал и фойе». В пермском Театре-Театре произойдут изменения
В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья
«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой
За плохую уборку снега в Перми возбудили 75 дел
Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала Заслуженной артисткой РФ
В Пермь приедет чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд