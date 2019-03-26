2019-03-26T12:14:55+03:00
Общество

«Грибы на миллион». В Прикамье осудили предпринимателя за мошенничество

Ему выделили субсидии на оборудование для выращивания грибов, а он деньги потратил
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

46-летний житель Краснокамска подал пакет документов для субсидии в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Он указал, что деньги ему нужны на приобретение оборудования, необходимого для выращивания грибов.

Но выяснилось, что предприниматель не собирался покупать инвентарь и потратил все деньги. На основании ложных сведений бизнесмену был выделен миллион рублей на возмещение затрат.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, он должен возместить ущерб, причиненный бюджету Пермского края. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей. В отношении руководителя УК «Макском» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Пермь Березники в двух авариях пострадали четыре человека
В Прикамье безбилетников предлагают штрафовать на 1000 рублей
Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке
В Перми недвижимость теперь можно купить с помощью аккредитива
Эпидемия гриппа в Прикамье закончилась
В Перми в эту субботу пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
Пермские музыкальные школы получили 12 новых пианино
Прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу
В Перми произошло лобовое столкновение УАЗа с Mitsubishi Pajero
В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин
АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис
В Перми Анатолий Путин будет заниматься внедрением новой транспортной модели
В Прикамье РЖД заплатит компенсации дочери и внуку погибшей под колесами поезда пенсионерки
Судебные приставы опечатали рентгеновский кабинет в больнице Прикамья
«Новый зрительный зал и фойе». В пермском Театре-Театре произойдут изменения
В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья
«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой
За плохую уборку снега в Перми возбудили 75 дел
Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала Заслуженной артисткой РФ
В Пермь приедет чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд