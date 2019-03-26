«Грибы на миллион». В Прикамье осудили предпринимателя за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-26T12:14:55+03:00

Ему выделили субсидии на оборудование для выращивания грибов, а он деньги потратил

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46-летний житель Краснокамска подал пакет документов для субсидии в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Он указал, что деньги ему нужны на приобретение оборудования, необходимого для выращивания грибов.

Но выяснилось, что предприниматель не собирался покупать инвентарь и потратил все деньги. На основании ложных сведений бизнесмену был выделен миллион рублей на возмещение затрат.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, он должен возместить ущерб, причиненный бюджету Пермского края. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей. В отношении руководителя УК «Макском» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU