«Грибы на миллион». В Прикамье осудили предпринимателя за мошенничество
46-летний житель Краснокамска подал пакет документов для субсидии в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Он указал, что деньги ему нужны на приобретение оборудования, необходимого для выращивания грибов.
Но выяснилось, что предприниматель не собирался покупать инвентарь и потратил все деньги. На основании ложных сведений бизнесмену был выделен миллион рублей на возмещение затрат.
Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Кроме того, он должен возместить ущерб, причиненный бюджету Пермского края. Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что в Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей. В отношении руководителя УК «Макском» возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU