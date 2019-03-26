В Перми в эту субботу пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-26T12:19:57+03:00

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30 марта в СК им. Сухарева пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Регистрация участников продолжается на портале умный-спорт.рф. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное.

28 и 29 марта во дворце спорта «Орленок» с 10 до 20 часов будут выдавать стартовые пакеты участникам соревнований. В него войдут термокружка, нагрудный номер с чипом, который будет фиксировать результат, подарки и спецпредложения от спонсоров и партнеров фестиваля. Для получения стартового пакета взрослому необходим паспорт, детям – свидетельство о рождении. Для льготных категорий участников – документ, подтверждающий льготу.

Иногородним участникам его можно будет получить в день соревнований, 30 марта, с 08:00 до 10:00 в спортивном комплексе им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).

У кого нет специальных палок могут указать это при регистрации. Тогда они смогут получить их под залог вместе со стартовым пакетом в «Орленке», а также в день мероприятия с 8:00 до 10:00 в ледовом дворце СК им. Сухарева.

В этом году трасса фестиваля несколько изменена. Дистанции будут проложены не по лыжным трассам, а по дорожкам с твердым покрытием.

И по традиции каждый финишировавший получит специальную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU