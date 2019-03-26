2019-03-26T11:06:07+03:00
Общество

Пермские музыкальные школы получили 12 новых пианино

Инструменты уже доставлены в учреждения образования
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов пермские музыкальные школы получили 12 новых пианино. Они уже доставлены в учреждения образования. Общая стоимость 12 пианино составила порядка 4 млн рублей.

Пианино получили детские музыкальные школы №1, №3 «Доминанта», №4 «Кварта», №5 «Созвучие», №6 «Классика», №8 «РОНДО», №10 «Динамика», детская музыкальная школа им. Крылатова, а также детские школы искусств №7, №9, №13 и №15 «АРТика».

- Инструмент прекрасного качества, обладает богатым тембровым разнообразием, ярким и насыщенным звуком, чутко отзывается на прикосновения пианиста, помогает воспроизвести малейшие нюансы произведения, - поделился впечатлениями директор детской школы искусств №13, Заслуженный работник культуры России Сергей Борисевич. - Уверены, что обучение на таком инструменте будет более увлекательным и продуктивным для учащихся школы.

Отметим, что всего музыкальные школы региона получили 39 пианино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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