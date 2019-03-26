Прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-26T10:48:45+03:00

Анастасия Смирнова и Андрей Махнев победили в дисциплине могул

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В Красноярске завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине могул. Воспитанница чусовской школы «Огонек» имени Постникова Анастасия Смирнова была лучшей в квалификации и уверенно победила в финале, опередив двух спортсменок из Санкт-Петербурга Анну Герасимову и Светлану Иванову.

В соревнованиях мужчин победил спортсмен из Прикамья Андрей Махнев. Второе место также у представителя Пермского края Антона Латышева. Тройку призеров замкнул Илья Чевский из Красноярского края.

Среди мужчин лучшим стал наши прикамские спортсмен Андрей Махнёв, на втором месте также уроженец Пермского края — Антон Латышев, на третьем — представитель Красноярского края Илья Чевский.

Ранее на Кубке России по фристайлу наши спортсмены также показали высокие результаты: победителем соревнований среди девушек в могуле стала Виктория Лазаренко. Второе место заняла Анастасия Смирнова, третье - у Елизаветы Безгодовой. Все спортсменки представляют Пермский край и являются воспитанницами чусовской школы «Огонёк» им. Постникова.

Андрей Махнев завоевал серебро Кубка России. Золото и бронза в мужской части соревнований достались спортсменам из Красноярского края: Никите Новицкому и Илье Чевскому.

ИСТОЧНИК KP.RU