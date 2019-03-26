2019-03-26T09:54:58+03:00
Происшествия

В Перми произошло лобовое столкновение УАЗа с Mitsubishi Pajero

Сильно пострадал водитель отечественного внедорожника
Константин КЯКИНЕН
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Как сообщает пермская Госавтоинспекция, сегодня утром в районе дома 86/1 по ул. Ветлужской произошло ДТП. По этой улице в направлении улицы Светлогорской двигался автомобиль УАЗ-Патриот под управлением 73-летнего мужчины. По предварительным данным, водитель отечественного внедорожника не учел погодные условия и скользкую трассу и не справился управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Mitsubishi Pajero. Водитель УАЗа сильно пострадал, с травмами головы он доставлен в больницу.

ГИБДД призывает водителей учитывать метеорологические и дорожные условия при управлении.

- Согласно правилам дорожного движения, при выборе безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожные и метеорологические условия и принимать в случае необходимости меры к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства, - напоминают в пермской Госавтоинспекции.

В Перми лоб в лоб столкнулись УАЗ и Mitsubishi Pajero.

ИСТОЧНИК KP.RU

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