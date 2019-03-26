В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-26T09:17:14+03:00

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На заседании Пермской городской Думы глава Перми Дмитрий Самойлов представил нового главу Дзержинского района Александра Стяжкина.

До этого времени полковник Стяжкин возглавлял МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».

- Сотрудники гражданской защиты первыми оказываются на чрезвычайных и аварийных происшествиях, которые случаются в городе, - прокомментировали выбор главы города в пресс-службе администрации города. -И каждый раз учреждение под руководством Александра Стяжкина оперативно и системно справлялось с поставленными задачами.

В частности, были отмечены его успехи при проведении операции по буксировке оторвавшихся дебаркадеров и при обрушении перекрытий в доме по улице Революции, 3/1.

Важно, что Александр Стяжкин живет в Дзержинском районе, ему будет легче им управлять.

Напомним, что в конце 2018 года глава района Игорь Субботин был назначен замглавы администрации Перми. С тех пор пост руководителя был вакантным. К работе Александр Стяжкин приступает завтра, 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU