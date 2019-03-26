В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин
На заседании Пермской городской Думы глава Перми Дмитрий Самойлов представил нового главу Дзержинского района Александра Стяжкина.
До этого времени полковник Стяжкин возглавлял МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты».
- Сотрудники гражданской защиты первыми оказываются на чрезвычайных и аварийных происшествиях, которые случаются в городе, - прокомментировали выбор главы города в пресс-службе администрации города. -И каждый раз учреждение под руководством Александра Стяжкина оперативно и системно справлялось с поставленными задачами.
В частности, были отмечены его успехи при проведении операции по буксировке оторвавшихся дебаркадеров и при обрушении перекрытий в доме по улице Революции, 3/1.
Важно, что Александр Стяжкин живет в Дзержинском районе, ему будет легче им управлять.
Напомним, что в конце 2018 года глава района Игорь Субботин был назначен замглавы администрации Перми. С тех пор пост руководителя был вакантным. К работе Александр Стяжкин приступает завтра, 27 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU