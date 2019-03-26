2019-03-26T09:08:32+03:00
Общество

АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис

В марте начал работу новый уникальный сервис от АО «ПЗСП» - Конструктор изделий из стекла
Поделиться:
Фото пресс-службы "ПЗСП"Фото пресс-службы "ПЗСП"
Изменить размер текста:

Новый сервис от ПЗСП позволяет сделать заказ изделия из стекла через интернет. По проекту клиента предприятие изготовит детали мебели – столешницы и крышки столов, стеклянные или зеркальные потолки и стены или отдельные декоративные и накладные элементы, позволяющие улучшить эстетические свойства мебели — тумб, витрин, барных стоек, а также зеркала, полки, ударопрочные стёкла различного назначения. Заказ клиент оформляет самостоятельно на сайте сервиса. Затем с ним связывается менеджер компании для уточнения деталей и консультации. После утверждения технического задания клиенту высылается договор и счет для оплаты.

Разработанный «Конструктор» дает возможность каждому почувствовать себя дизайнером, позволит клиенту самому создать будущее изделие, которым он будет пользоваться в быту, - отмечают на ПЗСП.

Стекло – это современный материал, который широко используется при строительстве и отделке помещений. АО «ПЗСП» использует в своей работе стекло, произведенное мировыми лидерами этого рынка, и предлагает множество вариантов обработки стекла.

Воспользоваться конструктором можно по адресу: http://zakaz.pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми произошло лобовое столкновение УАЗа с Mitsubishi Pajero
В Перми новым главой Дзержинского района назначен полковник Александр Стяжкин
В Перми Анатолий Путин будет заниматься внедрением новой транспортной модели
В Прикамье РЖД заплатит компенсации дочери и внуку погибшей под колесами поезда пенсионерки
Судебные приставы опечатали рентгеновский кабинет в больнице Прикамья
«Новый зрительный зал и фойе». В пермском Театре-Театре произойдут изменения
В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья
«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой
За плохую уборку снега в Перми возбудили 75 дел
Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала Заслуженной артисткой РФ
В Пермь приедет чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд