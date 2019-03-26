АО «ПЗСП» запустило новый интернет-сервис

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-26T09:08:32+03:00

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Новый сервис от ПЗСП позволяет сделать заказ изделия из стекла через интернет. По проекту клиента предприятие изготовит детали мебели – столешницы и крышки столов, стеклянные или зеркальные потолки и стены или отдельные декоративные и накладные элементы, позволяющие улучшить эстетические свойства мебели — тумб, витрин, барных стоек, а также зеркала, полки, ударопрочные стёкла различного назначения. Заказ клиент оформляет самостоятельно на сайте сервиса. Затем с ним связывается менеджер компании для уточнения деталей и консультации. После утверждения технического задания клиенту высылается договор и счет для оплаты.

Разработанный «Конструктор» дает возможность каждому почувствовать себя дизайнером, позволит клиенту самому создать будущее изделие, которым он будет пользоваться в быту, - отмечают на ПЗСП.

Стекло – это современный материал, который широко используется при строительстве и отделке помещений. АО «ПЗСП» использует в своей работе стекло, произведенное мировыми лидерами этого рынка, и предлагает множество вариантов обработки стекла.

Воспользоваться конструктором можно по адресу: http://zakaz.pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU