2019-03-26T09:02:33+03:00
Политика

В Перми Анатолий Путин будет заниматься внедрением новой транспортной модели

Новый начальник департамента дорог и транспорта приступил к работе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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26 марта на пленарном заседании Пермской городской Думы глава Перми Дмитрий Самойлов представил кандидатуру нового начальника департамента дорог и транспорта Анатолия Путина.

Экс-руководитель МКУ «Гортранс» Анатолий Путин будет внедрением новой транспортной модели. Он эффективно проявил себя при разработке и обсуждении проекта новой маршрутной сети. Обсуждения с жителями прошли во всех районах города. Анатолий Путин имеет профильное высшее образование. Он окончил автодорожный факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. До должности начальника МКУ «Гортранс» работал специалистом и начальником в разных подразделениях департамента дорог и транспорта, начальником отдела МУП «Пермгорэлектротранс».

К работе Анатолий Путин приступил уже сегодня.

Кроме того, в Перми назначен новый глава Дзержинского района. Им стал начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Александр Стяжкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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