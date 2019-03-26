В Прикамье РЖД заплатит компенсации дочери и внуку погибшей под колесами поезда пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-26T08:41:53+03:00

В день трагедии пожилая женщина ушла в неизвестном направлении из дома и оказалась на железнодорожных путях

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В Кунгуре дочь и внук погибшей пенсионерки обратились в суд с требованием компенсации морального вреда и расходам на погребение к Российским железным дорогам.

Они рассказали, что в апреле 2018 года 70-летняя пенсионерка была травмирована грузовым поездом. Женщина впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Размер компенсации морального вреда они оценили в 500 тысяч рублей каждому.

Судом было установлено, что дочь и внук проживали совместно с погибшей. Пожилая женщина нуждалась в постоянной помощи, плохо ориентировалась в окружающей обстановке. В день трагедии она ушла в неизвестном направлении и оказалась на железнодорожных путях. Тем не менее, суд пришел к выводу, что родственники имеют право на компенсацию морального вреда, причиненного гибелью близкого родственника источником повышенной опасности. РЖД должно заплатить дочери погибшей 50 тысяч рублей, а внуку – 20 тысяч рублей. Кроме того, с ответчика взысканы расходы на погребение, сообщили в пресс-службе Кунгурского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU