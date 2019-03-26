Судебные приставы опечатали рентгеновский кабинет в больнице Прикамья

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-26T08:19:03+03:00

Два месяца он будет простаивать

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В Прикамье суд признал Александровскую центральную городскую больницу в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов. Постановлением суда была приостановлена деятельность рентгеновского кабинета на 60 дней.

Поводом для столь жесткого наказания стало заключение Восточного территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Специалисты ведомства побывали в больнице и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и норм эксплуатации рентгеновского кабинета. В частности, специалистам службы не смогли представить расчеты опасных излучений, персонал работал без соответствующего обучения и без средств индивидуальной защиты.

По решению суда судебные опечатали кабинет. Руководителю Александровской больницы вручено предупреждение о том, что в случае неисполнения судебного акта должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, сообщили в службе судебных приставов

ИСТОЧНИК KP.RU