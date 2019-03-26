«Новый зрительный зал и фойе». В пермском Театре-Театре произойдут изменения

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-26T07:42:25+03:00

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На заседании Совета по культуре было принято решение об обновлении зрительного зала и фойе пермского Театра-Театра. Недавно была модернизирована сцена, которая позволила театру стать одной из самых современных и технически оснащенных площадок в стране. Ее уникальность в том, что 12 подвижных секторов сцены и три дополнительных - в оркестровой яме могут не просто подниматься и опускаться прямо во время спектаклей, а делать это одновременно с движением поворотного кольца и круга. Это позволяет артистам и музыкантам оркестра находиться на разных уровнях над сценой или под ней.

- Планы театра не ограничиваются освоением новых механик, разрабатываются проекты: облицовка мрамором фасада здания для придания ему первоначального вида, обновление зала и занавеса с заменой кресел и реновация зоны фойе, - отметил художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм. Таким образом, Театр-Театр станет более комфортным для зрителей.

Также в этом году начнется ремонт Пермского театра юного зрителя: будут заменены поворотный круг и планшет сцены, произведен ремонт зрительского зала, обновлено оснащение в цехах театра.

ИСТОЧНИК KP.RU