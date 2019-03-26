2019-03-26T07:32:40+03:00
Общество

В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья

Вопросы можно задавать 27 марта с 10 до 12 часов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми прокуратуры районов проведут прямые телефонные линии по охране здоровья. Пермяки могут задать вопросы по доступности и своевременности оказания медицинской помощи, предоставления услуг в учреждениях здравоохранения города Перми, обеспечения лекарствами и средств реабилитации.

Прием звонков будет осуществляться:

- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29,

- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-57-62,

- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-55-90,

- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-68-98,

- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-37-43,

- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-06-88,

- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-34,

- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-10-17.

Вопросы можно будет задавать 27 марта с 10 до 12 часов, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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