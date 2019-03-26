В Перми прокуратуры проведут «горячие линии» по вопросам охраны здоровья
В Перми прокуратуры районов проведут прямые телефонные линии по охране здоровья. Пермяки могут задать вопросы по доступности и своевременности оказания медицинской помощи, предоставления услуг в учреждениях здравоохранения города Перми, обеспечения лекарствами и средств реабилитации.
Прием звонков будет осуществляться:
- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-29,
- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-57-62,
- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-55-90,
- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-68-98,
- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-37-43,
- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-06-88,
- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-34,
- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-10-17.
Вопросы можно будет задавать 27 марта с 10 до 12 часов, сообщили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU