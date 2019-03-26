2019-03-26T09:55:05+03:00
Общество

«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой

Квартира женщины до потолка забита мусором
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Подслушано Соликамск"/ https://vk.com/podslushano_v_solikamskeфото: "Подслушано Соликамск"/ https://vk.com/podslushano_v_solikamske
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В Соликамске жители дома по ул. Большевистской бьют тревогу. В квартире на втором этаже живет 90-летняя бабушка. Она регулярно топит соседей, оттуда выбегают тараканы. Оказалось, что квартира до верху забита мусором. Фотографию они выложили в группу «Подслушано. Соликамск».

В местном паблике жители дома №63 говорят, что пенсионерка живет со своей взрослой дочерью. Дочь сильно пьет, когда мать получает пенсию, забирает деньги и уходит в загул. Престарелая мать кричит, просит помощи.

- Вызывали уже кого можно и нельзя, бабушку уже забирали, где старики ненужные живут, она сбегает оттуда домой, - возмущаются жильцы. - Бесполезно помогать, да и дочь не пускает никого.

Ранее мы писали, что четыре сотрудника УК отравились ядовитыми парами, разгребая завалы в квартире пермской пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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