«Дочь запирает ее в квартире». В соцсетях Прикамья обсуждают ситуацию с 90-летней бабушкой
В Соликамске жители дома по ул. Большевистской бьют тревогу. В квартире на втором этаже живет 90-летняя бабушка. Она регулярно топит соседей, оттуда выбегают тараканы. Оказалось, что квартира до верху забита мусором. Фотографию они выложили в группу «Подслушано. Соликамск».
В местном паблике жители дома №63 говорят, что пенсионерка живет со своей взрослой дочерью. Дочь сильно пьет, когда мать получает пенсию, забирает деньги и уходит в загул. Престарелая мать кричит, просит помощи.
- Вызывали уже кого можно и нельзя, бабушку уже забирали, где старики ненужные живут, она сбегает оттуда домой, - возмущаются жильцы. - Бесполезно помогать, да и дочь не пускает никого.
Ранее мы писали, что четыре сотрудника УК отравились ядовитыми парами, разгребая завалы в квартире пермской пенсионерки.
ИСТОЧНИК KP.RU