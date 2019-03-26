За плохую уборку снега в Перми возбудили 75 дел

СЕГОДНЯ 06:46 2019-03-26T06:46:11+03:00

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В Перми административно-техническая комиссия выявила ненормативное содержание 331 тротуара во всех районах города. По фактам несвоевременной уборки снега возбуждено 75 дел об административных правонарушениях в отношении подрядных организаций ООО «Бор», ООО «Старт», ООО «УСК «Уралстройподряд», ООО «Дортехинжиниринг», ООО «ДСТ-Пермь», ООО «Строительное управление – 157.

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил замечания главам Индустриального и Свердловского районов Александру Иванову и Андрею Усову. Также замечание объявлено первым заместителям глав администраций Кировского, Орджоникидзевского и Свердловского районов Константину Савину, Вадиму Казанцеву и Василию Пастуху. Первому заместителю главы администрации Мотовилихинского района Антону Илюшину вынесен выговор.

Также в мэрии сообщили, что в следующих пятилетних контрактах будет предусмотрено использование новых противогололедных материалов. Кроме того, будут увеличены штрафные санкции в отношении подрядчиков, которые допускают ненормативное содержание пешеходных зон и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU