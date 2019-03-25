Погода портится. В Перми ожидаются сильные снегопады и минусовая температура

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-25T18:50:10+03:00

В начале марта в Перми был страшный гололед Фото: Константин КЯКИНЕН

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Погода в Перми портится с каждым часом. В ночь на вторник, 26 марта, дождь перейдет в снег, температура понизится до -4 градусов. И в ближайшие дни снегопады ожидаются очень серьезные, может выпасть около 10 мм осадков - это примерно треть от нормы марты.

- Кроме того, ожидаются многократные переходы через ноль и осадки в виде дождя и мокрого снега, - приводят данные метеосайтов в администрации Перми. - В связи с этим в Перми вводится режим повышенной готовности.

Все внимание - на борьбу с гололедом на проезжей части и пешеходных тротуарах: обработка противогололедными материалами с последующим прометанием до устранения наката.

Во дворах жилых домов управляющие организации обязаны обеспечить регулярную очистку подходов и проездов, своевременно обрабатывать противогололедными материалами пешеходные дорожки, счищать снег и лед с кровель и козырьков.

- В период сложной метеорологической обстановки будут усилены контрольные рейды со стороны департамента ЖКХ, районных администраций и городской административно-технической инспекции за состоянием тротуаров, пешеходных переходов, подходов к остановкам общественного транспорта, - пообещали в мэрии.

ВАЖНО

Куда жаловаться на некачественную уборку

1.По уборке придомовых территорий необходимо звонить в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ.

2.Если реакции не последовало, то в районную администрацию и в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефон 216-49-02).

Отделы ЖКХ администраций районов:

Дзержинский район - 246 -61-37

Индустриальный район - 227-94-14

Кировский район - 283-31-78

Ленинский район - 212-13-63

Мотовилихинский район - 260-37-77

Орджоникидзевский район - 263-47-26

Свердловский район - 244-40-13

пос. Новые Ляды - 295-85-82

3.Также пермяки могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов сфере благоустройства по телефону: 212-78-01.

ИСТОЧНИК KP.RU