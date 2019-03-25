2019-03-25T18:12:57+03:00
Общество

"Чистили дороги не на всю ширину". Пермских чиновников и дорожников наказали за некачественную уборку снега

Сотрудники районных администраций получили замечания и выговоры
Вероника РАНГУЛОВА
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В начале марта из-за гололеда травмы получили сотни пермяковВ начале марта из-за гололеда травмы получили сотни пермяковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Этой зимой с улиц Перми вывезли более миллиона кубометров снега, сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. Для борьбы с гололедом количество дорожных рабочих увеличили до 410 человек, для обработки улиц было использовано 2825 тонн противогололедных материалов.

- В первую половину марта было обследованы 4332 придомовых территории, - сообщили в администрации Перми. - Было выявлено 731 нарушение, составлено 113 протоколов об административных правонарушениях. А всего с начала года выявлено 2764 факта ненормативного содержания кровель зданий.

Недостаточная обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, расчистка проезжей части и тротуаров от снега не на всю ширину - это претензии в адрес подрядчиков, ответственных за содержание улично-дорожной сети.

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил замечания главам Индустриального и Свердловского районов Александру Иванову и Андрею Усову. Также замечание объявлено первым заместителям глав администраций Кировского, Орджоникидзевского и Свердловского районов Константину Савину, Вадиму Казанцеву и Василию Пастуху. Первому заместителю главы администрации Мотовилихинского района Антону Илюшину вынесен выговор.

В администрации сообщили, что в контрактах по содержанию территории города на следующие пять лет предусмотрено использование новых противогололедных материалов. Также будут увеличены штрафные санкции в отношении подрядчиков, которые допускают ненормативное содержание пешеходных зон и тротуаров.

- Планируется разработать мобилизационные планы по увеличению ручных работ и количества малогабаритной дорожной техники, задействованных в уборке тротуаров в случае резких перепадов температур воздуха, - отметили в мэрии. - Кроме того, прорабатываются нормативы очистки кровель домов при сильных снегопадах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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