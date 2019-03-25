2019-03-25T15:22:50+03:00
Происшествия

В Перми дом, где произошло обрушение кирпичной кладки, обследуют эксперты

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2020 году
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото предоставлено пресс-службой администрации городафото предоставлено пресс-службой администрации города
Изменить размер текста:

В ночь на 25 марта в Свердловском районе Перми произошло обрушение кирпичной кладки в карнизной части дома по ул. Краснополянская, 24. Дом обслуживает управляющая компания «Доверие +».

- Эксперты приступили к обследованию конструкций аварийного дома, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Управляющая компания провела работы по недопущению возможного обрушения кладки. По результатам обследования будет принято решение по дальнейшим работам.

Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, многоквартирный дом по ул. Краснополянская, 24 был построен в 1958 году. В 2015 году здание было признано подлежащим сносу. Расселение вышеуказанного аварийного дома планируется после 2020 года.

Поскольку дом признан аварийным и подлежащим сносу, администрация города Перми может предоставить нуждающимся жилое помещение маневренного жилищного фонда до расселения дома.

Для этого жителям необходимо подтвердить право на получение жилого помещения маневренного жилищного фонда и предоставить необходимые документы в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В театре «У Моста» поставили «Крошку Цахес»
На юридической секции Камского форума поднимут острые проблемы рынка недвижимости
В Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей
МЧС Прикамья предупреждает о сильном мокром снеге и гололедице
«Ипотека, женский каблук и возвращение Иваныча». «Реальные пацаны» возвращаются в Пермь из гастрольного тура
«Бил и издевался». В Прикамье осужден отец-скандалист
Пермские кулинары остановились в шаге от призовой тройки на чемпионате поваров Chef a la Russe
«Вытащили машину из оврага». Инспекторы ГИБДД спасли автомобилистов в сильный мороз
«Поспорили из-за девушки». В Перми у ТЦ «Новая Столица» произошла массовая драка подростков
«Бывает трудно и больно». Чемпионка мира Татьяна Иванова из Прикамья восстанавливается после операции на колене
«Обещала передать деньги после сделки и пропадала». В Перми осудят 50-летнюю мошенницу, которая завладевала квартирами
В Перми в 2018 году упала рождаемость и выросла смертность
В Прикамье судебные приставы опечатали столовую, где нашли массу нарушений
В Перми прокуратура проведет прямую линию по вопросам рассмотрения жалоб
В Перми осудили мужчину, который срывал с женщин золотые украшения
Продолжение фильма «Последний богатырь» будут снимать в Пермском крае
«Готовьте документы». В Перми пункты выдачи сертификатов в детские лагеря откроются в апреле