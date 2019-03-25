В Перми дом, где произошло обрушение кирпичной кладки, обследуют эксперты

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-25T15:22:50+03:00

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2020 году

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В ночь на 25 марта в Свердловском районе Перми произошло обрушение кирпичной кладки в карнизной части дома по ул. Краснополянская, 24. Дом обслуживает управляющая компания «Доверие +».

- Эксперты приступили к обследованию конструкций аварийного дома, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Управляющая компания провела работы по недопущению возможного обрушения кладки. По результатам обследования будет принято решение по дальнейшим работам.

Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, многоквартирный дом по ул. Краснополянская, 24 был построен в 1958 году. В 2015 году здание было признано подлежащим сносу. Расселение вышеуказанного аварийного дома планируется после 2020 года.

Поскольку дом признан аварийным и подлежащим сносу, администрация города Перми может предоставить нуждающимся жилое помещение маневренного жилищного фонда до расселения дома.

Для этого жителям необходимо подтвердить право на получение жилого помещения маневренного жилищного фонда и предоставить необходимые документы в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU