На юридической секции Камского форума поднимут острые проблемы рынка недвижимости

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-25T14:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

28 марта на XIV Камском форуме профессионалов рынка недвижимости пройдет юридическая секция.

Арбитражный управляющий Ольга Юрова расскажет о практике оспаривания сделок с недвижимостью в результате банкротства физических лиц. Отметим, сегодня покупка квартиры может быть признана недействительной, если ее продавец был объявлен банкротом. К зоне риска относятся сделки, заключенные гражданином за год до принятия судом заявления о признании его банкротом.

Заместитель генерального директора консалтинговой компании «Юкей», руководитель практики «Земля, недвижимость и строительство» Анжелика Сабурова представит доклад «Миссия выполнима: тренды законодателя в сфере достройки «проблемных» объектов». В нем эксперт расскажет о существующих и планируемых к принятию правилах, которые призваны вернуть к жизни незаконченные объекты жилищного строительства, в том числе с помощью привлечения новых застройщиков.

Заместитель руководителя отдела обслуживания клиентов ООО «ТехноКад» (Москва) Олег Береснев познакомит участников юридической секции с новыми возможностями электронной регистрации недвижимости на первичном и вторичном рынке.

Генеральный директор компании «МВМ-Оценка» Александр Ширинкин поделится кейсами об оспаривании кадастровой стоимости и расскажет о том, как складывается судебная практика.

Юридическая секция состоится 28 марта в 12.30. Чтобы послушать доклады спикеров, необходимо зарегистрироваться на Камский форум. Подробности и условия участия на сайте: http://kamaforum.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU