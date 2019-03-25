В Перми директор управляющей компании присвоил почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-25T14:45:08+03:00

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Деньги, собираемые жителями на капремонт, все чаще становятся легкой добычей для руководителей управляющих компаний и организаций. В очередной раз директор УК попытался завысить стоимость работ, чтобы присвоить деньги.

В 2017 году жильцы дома по ул. Петропавловской, 93 на общем собрании приняли решение о замене фасадных окон лестничного марша. ООО Управляющая компания «Макском» работы провела и сообщила, что на эти работы потратила 349, 4 тысячи рублей. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактическая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту составила 151,8 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура.

Материалы проверки направили в полицию, которая в отношении директора УК «Макском» возбудила дело по факту растраты. Руководитель УК еще во время проверки вернул денежные средства собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU