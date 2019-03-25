2019-03-25T13:41:21+03:00
Звезды

«Ипотека, женский каблук и возвращение Иваныча». «Реальные пацаны» возвращаются в Пермь из гастрольного тура

Пацаны собрались пожинать плоды своей популярности, но что-то пошло не так
Константин КЯКИНЕН
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кадр из фильмакадр из фильма
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25 марта стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны». В новых сериях героев сериала ждут более взрослые и серьезные заботы. Они вернутся в Пермь для того, чтобы пожинать плоды своей популярности. Но семейные заботы не дают выдохнуть.

- «Реальных пацанов невозможно изменить, - говорит продюсер сериала Антон Зайцев. - Ни деньги, ни слава, ни семейные отношения не могут на них повлиять, и они остаются такими же смешными персонажами. Никакой серьезности. Вечная комедия о брутальной правде жизни, о глупости, любви и дружбе - убойной связке для настоящей русской комедии».

У Коляна, который работает в женском футбольном клубе, второй ребенок и спокойная семейная жизнь. Но внезапное возвращение родителей Леры из Испании наводит «шорох» в их благочестивом семействе.

Антоха и Вован открыли свой автосервис и наняли на работу Шакала – доброго, но косячного парня. Вован и Валя сделали ЭКО и ждут сразу тройню… девочек! Это погружает его в депрессию. Но горевать некогда, ведь на носу роды. Над Эдиком и Машкой нависло страшное слово ипотека с ежемесячными платежами, денег на которые, конечно, нет. Антоха отправил своих в Крым и пытается насладиться свободой. Неожиданное возвращение Наташи кладет свободу Антохи под твердый женский каблук.

Сериал будет транслироваться с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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